Eski milletvekiline yeni görev

Eski AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'a yeni görev verildi.

25. ve 26. dönem AK Parti Bursa milletvekili olan Bennur Karaburun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bakan danışmanı olarak göreve başladı. Karaburun, yeni göreviyle ilgili bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ve Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi'nin uygun görüşü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Danışmanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. AK Parti'miz çatısı altında 25. ve 26. dönem Bursa milletvekilliği görev sürecinin ardından milletimize ve devletimize olan hizmet borcumuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızda sürdürme gayreti içerisinde olacağım. Milletvekili olarak yaptığım görev sürecimiz boyunca hiç durmadık, hiç yorulmadık ve cumhurbaşkanımız tarafından verilen görevlere layık olmaya çalıştık. İnşallah yine durmayacağız, yine yorulmayacağız. Bu vesile ile destek ve dualarını ileten tüm dostlarımıza şükranlarımı arz ediyorum.”