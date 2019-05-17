Eski Yenişehir Hastanesi adliye olacak

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan eski devlet hastanesi, restore edilerek adliye binası olarak kullanılacak.

Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, HSK 1.Daire müdürü İsmail Hakkı Erden, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü makamında ziyaret etti. Yenişehir'de uzun yıllar devlet hastanesi olarak hizmet veren binanın geçtiğimiz aylarda yeni yapılan yeni devlet hastanesi ile birlikte boşa çıktığını belirten Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve beraberindeki heyet Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den bu yerin restore edilerek adliye binası olmasını istedi.

Heyet, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ilçede bulunan eski devlet hastanesinin restore edilerek adliye binası olacağı dair söz aldı.