Eskikarağaç Leylek köyü bahara hazır

Avrupa Leylek Köyleri Birliği içerisinde ülkemizi temsil eden ve Bursa'nın parlayan yıldızı haline gelen Eskikaraağaç Mahallesi'nde bahar temizliği yapıldı.

Eskikarağaç Leylek köyünde, 3 yıldır yapılan yuva temizliği bu yılda Karacabey Belediyesi ekiplerince titizlikle gerçekleştirildi. Merdivenli araç yardımıyla yuvalara çıkan ekipler, leylekler tarafından yuva malzemesi sanılarak yuvaya taşınan yabancı cisimleri topladı.

Leyleklerin özellikle saman balyaları, misina ve naylon poşetleri yuva malzemesi olarak kullanması, ne yazık ki yumurtadan çıkan yavrular için ölümcül bir risk oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllarda defalarca farklı yuvalarda yaşanan yavru ölümlerine karşı harekete geçen Karacabey Belediyesi, 3 yıldır bu çalışmasıyla soruna kökten çözüm buldu. Karacabey Belediyesi, baharla birlikte leylekler gelmeden yuvalardan bu tarz risk oluşturan materyalleri topluyor ve riskleri gözden geçirerek minimize ediyor.

Dünyaya örnek çalışma

Yuva temizliğini bizzat yerinde inceleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Bizler bu çalışmayı 3 yıldır, her bahar yapıyoruz ve karşılığını da alıyoruz. Maalesef dere ve göl kenarına bırakılan olta artıkları, ağ ve misinalar, saman balyaları ve naylon ve plastik gibi pek çok cisim, leylek ve benzeri kuşlar tarafından yuva malzemesi olarak kullanıldığını ve bunun yavruları öldüren sonuçlara neden olduğunu,geçmişte üzücü vakalarla tecrübe etmiştik. Bununla ilgili leylek köyümüz başta olmak üzere,geniş bir alanda bu konuya dikkat çekecek çalışmalarda bulunduk ve buna devam ediyoruz. Ancak bu esnada da ekiplerimiz yuvaları tek tek temizleyerek, riski en aza indirmek için gayret göstermektedir. Ve 3 yıldır bu sebepten olan ölümleri yüzde 100 ortadan kaldırmış olduk. Bizler, bunu her yıl yavru dönemi öncesi yapıyoruz. Bununla ilgili pek çok kişi ve gruplardan olumlu tepkiler alıyoruz. Doğaseverlerin bu ilgi ve alakasından da son derece memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamlı çalışmamızın akabinde Leylek köyünün simgesi Yaren Leylek de göçten dönerek yuvasına konmuş oldu. Ve onu merakla bekleyen kitlenin de yüzünü güldürmüş oldu. Hepimizin gözü aydın'' dedi.

Belediye ekiplerinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Eskikarağaç Muhtarı Rıdvan Çetinde katkılarından dolayı belediyeye teşekkür edip, herkese bu önemli konuda duyarlı olmaları çağrısı yaptı.

Küçük kuşlar için de ahşap yuvalar konuldu

Öte yandan, yuva temizliği için merdivenle direklere çıkan ekipler, leylek yuvalarının altını kullanan serçe gibi küçük kuşların da elektrik hatları arasında yangın çıkarma riskini ortadan kaldırmak için belediye tarafından yaptırılan ahşap kuş yuvalarına bu yıl yenilerini ekledi.

Geçen yıl yapılan kuş yuvalarının tamamının aktif halde kullanılması sonucu bu yıl, bu yuvalara yenileri eklenerek sayıları çoğaltıldı. Bu sayede serçe gibi küçük kuşların, rastgele elektrik telleri arasında girip yuva yapmasına engel olunarak, olası bir yangın riski de ortadan kaldırıldı.

Köyün maskotu haline gelen ve Adem amca ile kurduğu dostluk sayesinde gönülleri fetheden 'Yaren' leylek, bu yıl geçen yıla göre 1 hafta gecikince herkes meraklı bir bekleyiş içerisinde girmişti. Mutlu haber ise temizlik sonrası geldi. Ekiplerin temizlik yaptığı günün akşamında eşiyle birlikte yuvasına konan 'Yaren' leylek, leylek köyünde vatandaşlar arasında ‘yuvasının temizlenmesini bekliyormuş' esprisine neden oldu.