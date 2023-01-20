Eskişehir'den Bursa'ya gelerek 900 bin TL'lik hırsızlık yaptılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Eskişehir'den Bursa'ya gelen ve 900 bin TL'lik ziynet eşya çalan şüpheliler, 160 kamera kaydı incelenerek kıskıvrak yakalandı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kart yöntemiyle evlerin kapılarını açarak 900 bin TL değerinde ziynet altın hırsızlığı yapılmasıyla birlikte Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda neticesinde 160 tane güvenlik kamerası izlenerek eve kart yöntemiyle giren şüphelilerin 16 adet suç kaydı bulunan F.Y. ve 8 adet suç kaydı bulunan G.G. olduğunu tespit etti. Şüpheliler hırsızlığı yaptıktan sonra minibüse bindikleri ve daha sonra yemek için indikleri ardından ise ticari taksiye binerek Kestel ilçesi Dudaklı Köyü yol ayırımında Eskişehir'den gelen aile fertlerinden 9 adet suç kaydı bulunan C.Y. ile birlikte araca binerek Eskişehir'e gittiğini tespit etti.

Bunun üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ile 3 ayrı adrese müşterek yapılan operasyonda 3 şüpheli ziynet eşyalar ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.