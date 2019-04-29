Eskort kadınların günlük kazanç listesi şok etti

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken kadınların günlük kazançları ile ilgili hazırladıkları liste ele geçirildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden eskort kadın hesapları açarak kadın pazarlığı yaptıkları tespit edilen şahısları takibe aldı. Yaklaşık 3 aylık teknik takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler Bursa merkez olmak üzere Antalya ve Ankara'da 13 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Baskında kadınları pazarlayarak elde ettikleri paralarla lüks bir hayat yaşadıkları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 tane ruhsatsız tabanca, 1 tane ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek, eskort sitelerin ve sosyal medya hesaplarının takiplerinde kullanılan 3 tane laptop, çok sayıda kadın isminin ve tarifelerinin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

Ele geçirilen ajandada kadınlar için belirlenen ve kadınların ilişki karşılığı aldığı ücretler polisi de şok etti.

Ekipler mağdurların ifadelerinin ardından şüphelileri adli makamlara sevk etti. 11 şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.