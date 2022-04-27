Eskrimde kılıçlar çekildi

Futbol ve voleybolda onlarca takım dereceye girebilmek için en iyi performanslarını sergilerken, eskrim düelloları nefes kesti.

Nilüfer'de öğrencileri bir ay boyunca sporun farklı branşlarıyla buluşturan 20. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde, petank, kros, futbol, cimnastik ve basketbolun ardından eskrim ve voleybol müsabakaları başladı. Futbolda minikler kategorisinde şampiyon belli olurken, voleybol karşılaşmalarında kıyasıya mücadele yaşandı.

Kılıçların çekildiği eskrim düelloları da, izleyenlere seyir zevki yüksek anlar yaşandı. İki gün sürecek olan eskrim branşında toplam 29 okuldan 116 öğrenci, kılıç ve flöre olmak üzere 25 ayrı kategoride mücadele ediyor.

Futbol minikler kategorisinde, 29 okuldan 435 öğrenci ter döktü. 20. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde 41 okuldan 615 öğrencinin yer aldığı futbol küçükler ile 44 okuldan 352 öğrencinin katıldığı voleybol küçükler kategorilerindeki maçlarda heyecan iki gün boyunca devam edecek.