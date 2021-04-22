Esnafa destek turu attılar

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 'esnafına sahip çık' kampanyası doğrultusunda üstü açık otobüsle ilçe turu atarak vatandaşlara ve esnafa seslendi.

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki ve Yönetim Kurulu üyeleri, 'esnafına sahip çık' kampanyası doğrultusunda üstü açık otobüs ile Gemlik içi ve mahallerinde esnafa sahip çıkmak adına halkımıza ve esnafımıza seslendi. Vatandaşların ve esnafın selamlandığı organizasyona siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de geniş destek verdi.

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı İsmail Beki, "İhtiyaç sahipleri ile yardımda bulunmak isteyenlerin arasında esnafımız bir köprü görevi görmektedir. Ekmeğimizi, soframızı, sevgimizi ve güzel duygularımızı paylaştığımız, paylaşarak bereketi artırdığımız ramazan ayında, erzak kolisini de yerel esnafımızdan yapalım” dedi.