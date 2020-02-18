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Esnafı iş yerinde tüfekle vurarak öldürdüler

Bursa’nın Gemlik ilçesinde iş yerinde çalışırken silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iş yerinde çalışırken silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde bir fastfood dükkanının sahibi Kamil Kuzey (65) iş yerinde çalıştığı esnada kimliği öğrenilemeyen bir şahsın tüfekle açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Olayı görenler tarafından çağrılan ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Kuzey, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı polis ekiplerine teslim olurken olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

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