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Esnafın dikkatiyle yönünü şaşıran yaşlı adam evine götürüldü

BURSA (İHA) – Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yolunu kaybeden ve esnaftan yardım isteyen yaşlı bir adam, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polisin yaptığı çalışmayla evine götürüldü.

BURSA (İHA) – Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yolunu kaybeden ve esnaftan yardım isteyen yaşlı bir adam, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polisin yaptığı çalışmayla evine götürüldü.


Bursa'nın Yıldırım ilçesinde evinden öğle saatlerinde çıkan yaşlı adam, yolunu kaybedince bir çiğköfteci esnafına gelerek yardım istedi. Yolunu kaybeden yaşlı adamı burada esnaf evinin yolunu bulmaya çalışırken gördü. Yaşlı adamı esnaf polis ekiplerine haber vererek teslim etti. Yaşlı adamı alan polisler, evini ve yakınlarını araştırmaya başladı. Millet Mahallesi Millet Caddesi civarında yolunu bulamayan yaşlı adam esnafın polis ekiplerini aramasıyla olay yerine gelen ekiplerce araştırarak yakınları bulundu. Polis ekipleri yaşlı adamı evine götürerek yakınlarına teslim etti.

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