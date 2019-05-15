Eşref Dinçer mahallesinde iftar buluşması

Gemlik Belediyesi'nin ramazanda birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun pekişmesi amacıyla organize ettiği halk iftarlarının ilki Eşref Dinçer mahallesi Odun Deposu Mevkii'nde gerçekleşti.

İftar programına Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar yemeği öncesi masaları tek tek gezerek mahalle sakinleriyle selamlaşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğuna vurgu yaparak, “Gemlik Belediyesi olarak bugünden itibaren her gün farklı bir mahallemizde kardeşlik sofralarını kuruyoruz. İnsanlarımız tanımadıkları bilmedikleri ama kardeş olduğuna inandıkları vatandaşlarla sofralarını ve ekmeklerini paylaşıyorlar. Gerçekten mutlu bir ortam hiç tanışmadığımız vatandaşlarımızla bir arada iftar yapıyoruz. Ramazan paylaşmaktır, kardeşliktir. İşte bu kardeşliğin ve paylaşmanın yeri bugün Eşref Dinçer mahallemiz oldu. Tüm vatandaşlarımızın ramazan ayını kutluyorum” diye konuştu.

Başkan Sertaslan iftar yemeği sonrasında da vatandaşlarla sohbet ederken, fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı. Aynı sofrada buluşan komşular hep birlikte oruç açmanın manevi huzurunu paylaştı.