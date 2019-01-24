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Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam’ın efsane ismi 92 yaşındaki Eşref Kolçak, Bursa’da hastaneye kaldırıldı.

Yeşilçam'ın efsane ismi 92 yaşındaki Eşref Kolçak, Bursa'da hastaneye kaldırıldı.


Rahatsızlanan efsane oyuncu Bursa Çekirge Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde akciğerlerinin su topladığı teşhisi konuldu. Hemen tedavisi başlanan Kolçak, dahiliye bölümüne yatırıldı. Doktorlar oyuncunun ciğerlerindeki suyu kurutmaya çalışıyor. Genel durumu iyi olan ünlü oyuncu yakında taburcu olacağını belirtti. Ünlü oyuncu 19 Temmuz 2017'de şarkıcı oğlu Harun Kolçak'ı kaybetmişti.

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