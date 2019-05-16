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Eşref Kolçak yeniden hastaneye kaldırıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde oturan ve önceki gün evinde rahatsızlanan sanatçı Eşref Kolçak, yeniden hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde oturan ve önceki gün evinde rahatsızlanan sanatçı Eşref Kolçak, yeniden hastaneye kaldırıldı. Gemlik Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yatan Kolçak'ın durumunun iyi olduğu ve bir gün sonra normal odaya çıkartılacağı öğrenildi.


Bursa'nın Gemlik ilçesinde ikamet eden Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından 92 yaşındaki Eşref Kolçak, evinde rahatsızlandı. Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ünlü oyuncu, yoğun bakıma alındı. Burada doktorlar tarafından mama ile beslendiği öğrenilen Kolçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kolçak'ın yarından itibaren normal odaya çıkacağı ifade edildi.

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