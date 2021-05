Et alabilmek için saatlerde kuyrukta bekliyorlar

Bursa'da tam kapanma öncesi kasapların önünde yüzlerce metre kuyruk oluştu. Vatandaşlar et alabilmek için saatlerce kuyruk bekliyor.

Şehir merkezinde faaliyet gösteren et toptancısı kasaplardan uygun fiyata et almak isteyen vatandaşlar kasapların önünde sonu gözükmeyen kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta saatlerce bekleyen vatandaşlar kavga etmeye başlayınca polis kasapların önüne bariyer koyup önlem aldı. Vatandaşlar et alabilmek için kasapların önünde saatlerce kuyruk bekliyor. 17 günlük kapanmaya saatler kala ise kasaplarda aşırı bir yoğunluk oluştu. Kasaplarda kıyma 45 liradan kuşbaşı et 51 liradan kasap köfte ise 46 liradan satılıyor. Uygun fiyatları gören vatandaşlar ise saatlerce kuyrukta beklemeyi göze alıyor.

Saatlerdir kuyruk beklediklerini ifade eden vatandaşlar, "Burada et hem kaliteli hem de ucuz, bizde tam kapanma öncesi et ihtiyacımızı almak için geldik. Burada beklediğimize değiyor" dedi.

Dükkanların önünde kepenkler açılmadan kuyruğun başladığını belirten kasaplar, "Biz vatandaşa kaliteli eti uygun fiyata sunuyoruz. Alan vatandaşlarda memnun kalıyor. Bizi tekrar tercih ediyor. Dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Vatandaşlar saatlerce kuyrukta bekliyor" şeklinde konuştu.