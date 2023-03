Et spekülatörlerine BUYSAD'dan tepki

Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarındaki artışa Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez'den tepki geldi. Dönmez, her yıl Ramazan ayında spekülatörler tarafından aynı filmin sahnelendiğini söyledi. Perakende noktalarında dana kıymanın kilosunun 250 liraya, kuşbaşı etin kilosunun da 300 liraya yükseldiğini belirten Dönmez, söz konusu artışların maliyet kaynaklı olmadığını ifade etti.

Fiyat artışlarının herhangi bir maliyet artışına dayanmadan özellikle Ramazan ayı öncesinde yapılmasını fırsatçılık olarak nitelendiren Başkan Dönmez, spekülatörlere karşı önlem alınmasını istedi. Dönmez, fiyatlar karşısında hayvan ve kırmızı et ithalatının başlatılmasını, ayrıca Et ve Süt Kurumu'nun Ramazan ayı boyunca et fiyatlarını sabitleme kararı almasını yerinde bulduğunu ifade etti. Ramazan ayı bahane edilerek fırsatçılık yapanlara hoşgörüyle yaklaşmalarının mümkün olmadığını anlatan Dönmez, "Endüstriyel yemek sektörü olarak zaten tarımsal gıda fiyatlarındaki artıştan en çök etkilenen sektörüz. Kırmızı et de bizim en önemli hammaddemiz. Durup dururken fırsatçıların fiyatları yükseltmesiyle bizim de maliyetlerimiz değişiyor. Müşterilerimize karşı sorumluluklarımız var. Ama bu artışları biz de fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyoruz” dedi.

“Hayvan sayısını arttırmalıyız”

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, son 15 yılda zaman zaman ithalat yapılarak fiyat artışlarının baskılamaya çalışıldığını ancak sorunun kökten çözümünün gerektiğini ifade etti. Dönmez, “Türkiye'deki tarımsal üretim maalesef çok istikrarsız seyrediyor. Hayvancılığın geliştirilmesi, hayvan sayısının artırılması gerekiyor. Bunun için hayvan yetiştiricilerinin ciddi şekilde desteklenmesi lazım. Arz-talep dengesinin olmadığı bir yerde, geçici çözümler işe yaramıyor" diye konuştu.