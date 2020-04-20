İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ETNO sporlarının yapılacağı bölge de sazlık yangını

Dünya Göçebe Oyunları’nın bu yıl 4’üncüsünün yapılması planlanan İznik-Çakırca köyü arasındaki sazlık alanda yangın çıktı.

Dünya Göçebe Oyunları'nın bu yıl 4'üncüsünün yapılması planlanan İznik-Çakırca köyü arasındaki sazlık alanda yangın çıktı. Öğle saatlerinde başlayan sazlık yangının rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ettiği öğrenildi.


Dünya Göçebe Oyunlarının yapılacağı merkezi bölgede bugün öğlen saatleri itibariyle bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, Jandarmada yangın bölgesine doğru hareket ettiği öğrenildi.


Görgü tanıkları, sazlık yangınının Çakırca köyüne 2 kilometre uzaklıkta başladığını rüzgarın etkili olduğunu ve alevlerin yayıldığını belirttiler.


Türk dünyasının olimpiyatları olarak da bilinen Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü medeniyetler başkenti İznik'te yapılması kararlaştırılmıştı. Devletin 70 milyon lira kaynak ayırdığı oyunlar için ETNO Spor ve diğer katkılarla birlikte İznik hem önemli yatırımlar alacak hem de tarihinin en önemli tanıtımlarından birini yapmış olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.