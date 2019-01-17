Eurometall ANFAŞ'ta ziyaretçileriyle buluşuyor

Hotel arabaları ve ekipmanlarıyla sektöre yeni bir soluk getiren Eurometall, Antalya Expo Center'da 30. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nda 4. Hol 4M12'de ziyaretçileriyle buluşuyor.

Antalya Fuar ve Kongre Merkezi (ANFAŞ); HotelEquipment - Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nın kapılarını 30'uncu kez açtı. Tüm işletmelerin en önemli tedarikçilerinden biri olan ve kataloğunda iş yerlerinin ihtiyaç duyulabileceği 30 binden fazla ürün bulunduran Eurometall, yenilikçi ve inovatif ürünleriyle 4. Hol 4M12'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

16 -19 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya Expo Center'da gerçekleşen 30.HotelEquipment; 400'ün üzerinde katılımcıyı, yurt içinde 81 il ve yurt dışında 20'nin üzerinde hedef ülkeden 40.000'in üzerinde profesyonel ziyaretçiyle bir araya getiriyor.