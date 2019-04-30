Eurometall, yeni ekipmanlarıyla 2. Bursa Gıda Fuarı'nda

Eurometall, 2-4 Mayıs tarihlerinde Bursa Merinos AKKM'de gerçekleştirilecek Gıda Fuarı'nda yeri alacak.

Eurometall, Gıda Fuarı'nda gıda sektörü için özel olarak tasarladığı yeni ekipmanlarıyla birçok farklı sektörden ziyaretçiyle buluşacak. Eurometall, her türlü işletmenin temel ekipman ihtiyacını karşılamak için 2010 yılında Bursa'da kuruldu. Bağlı olduğu ÜÇGE Grup'un yerel ve global alt yapısından destek alarak hızlı bir şekilde büyüyen Eurometall, fabrika, otel, restoran, perakende, depo, lojistik, endüstriyel ve ofis ekipmanları alanında 30 binin üzerinde ürünle hizmet veren Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise önde gelen ekipman tedarikçilerinden biri olarak sektöre öncülük etmeye devam ediyor.

30 bin adet ürün gamına her geçen gün yeni ürünler ekleyen Eurometall, 2019 yılına otel ve restoran ekipmanlarıyla tam anlamıyla damga vurdu. Her geçen gün ekipman tedariki sağladığı firmalara yeni ürün müjdesi veren Eurometall; 2019 yılına otel, restoran ve gıda sektörü için özel olarak tasarladığı tam 500 adet yeni ürünle girdi.