Ev faresi çaldıklarıyla birlikte yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evlere dadanan hırsız, çaldığı eşyalarla birlikte yakalandı.

Mustafakemalpaşa'da çok sayıda evden hırsızlık olayına karışan Taner İ. (38), çaldığı eşyalar ile birlikte yakalandı. Daha önce de benzer suçlardan sabıkası olan Taner İ.'nin yine hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.