Ev hapsi cezası verilen kadın: "3 yaşındaki kızım da benimle birlikte ev hapsi yaşıyor"

Bursa'da yaşayan 2 çocuk annesi kadın ve eski kayınpederi arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında kadının ilk eşinden olan oğlu, annesinin eski kayınpederini darp etti. 19 yaşındaki genç tutuklanırken, anneye de ev hapsi cezası verildi. 3 yaşındaki kızıyla birlikte evde kaldığını söyleyen kadın, "Kızımın da benim de psikolojim çok etkileniyor. Kızım da benimle birlikte ev hapsi yaşıyor" dedi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir çocuk annesi Ülkü Akdemir, 5 yıl önce R.A. ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten bir kız çocuğu olan 39 yaşındaki Akdemir, 2 yıl önce anlaşamadığı eşinden boşandı. İlk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Ahmet Baran Yıldırım ile kızının velayetini alan kadın, birlikte Niyet Sokak üzerinde bulunan sitede yaşamaya başladı. 3 yaşındaki torunu P.A.A.'yı görmek için siteye gelen eski kayınpederi H.A. (74) ile sözlü tartışma yaşayan Akdemir, darp edildiğini iddia etti. Bunun üzerine evden çıkan 19 yaşındaki Ahmet Baran Yıldırım, H.A.'yı etkisiz hale getirmek için biber gazı sıktı. Arbedede Yıldırım'ın attığı yumrukla merdivenlerden düşen yaşlı adam yaralandı. Durumu gören komşular, ambulans çağırdı. Hastanede bir süre tedavi altına alınan H.A.'nın şikayeti üzerine 19 yaşındaki Yıldırım tutuklu yargılandı. Anneye ise ev hapsi verildi. Ev hapsinden dolayı kızını gezdiremediğini belirten anne, “Kızımın da benim de ev hapsinden dolayı psikolojimiz bozuluyor” dedi.

"Oğlum sadece beni korumak istedi"

Mağdur olduğunu söyleyen anne, “Kayınpederim kızımı almak için buraya geldi. Ben de kızımı vermek istemediğimi belirttim ve beni evimin önünde darp etmeye başladı. Bunun üzerine içeride olan oğlum beni korumak için dışarı çıktı. Biber gazı sıkarak kayınpederimi uzaklaştırmak istedi. Ama kayınpederim beni darp etmeye devam edince oğlum da beni korumak için yumruk attı. Bundan dolayı dengesini kaybeden H.A. merdivenden düştü. Daha sonra bizden şikayetçi oldu. Bundan dolayı oğlum tutuklandı, bana da ev hapsi verildi. Mağdur olan biziz, oğlum sadece beni korumak istedi. Şimdi kızım benle kalıyor. Ben de ev hapsinde olduğum için kızımı dışarıya çıkaramıyorum. Bu yüzden benim de kızımın da psikolojisi bozuldu. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” diye konuştu.