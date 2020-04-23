İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ev karantinasından kaçan aile jandarmaya yakalandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 14 günlük ev karantinasından kaçan aynı aileden 2 kişi yakalandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 14 günlük ev karantinasından kaçan aynı aileden 2 kişi yakalandı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçeye bağlı Ovaazatlı Mahallesinde kontrol yapan jandarma ekipleri, 14 günlük ev karantinasında olan aynı aileden A.B. (36) ile S.B. (58)'yi dışarıda gördü.


Şüpheli hareketlerde bulunan şahısların kimlik kontrolünü yapan jandarma ekipleri, şahısların karantinada olduğunu ve ilçe merkezine akrabalarının yanına gideceğini tespit etti. Her iki şahsa 3 bin 18 TL para cezası kesen ekipler, A.B ve S.B'yi sağlık kontrollerinin yapılması ve yeniden karantinaya alınmaları için hastaneye teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.