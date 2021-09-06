Ev tekstili sektörü bu fuarda buluşacak

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, ev tekstili sektörünü ulusal ve uluslararası alım heyetleri ile buluşturacak Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı'nı 17-21 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenleyeceklerini açıkladı.

Daha önce 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdukları fuarın, organizatör firmanın tek taraflı ertelemesi dolayısıyla gerçekleştirilmeyeceğini kaydeden Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı'nı 17-21 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleyeceklerini açıkladı.

Dünyanın dördüncü, Avrupa'nın ise birinci en büyük tedarikçisi olan Türk ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu TETSİAD'ın sektör temsilcilerini ve alım heyetlerini bir araya getirecek büyük bir buluşmaya imza atmaya hazırlandığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, “25 yıldır gerçekleştirilen ve 20-24 Eylül 2021'de düzenleneceği açıklanan fuar, organizasyonu yapma taahhüdünde bulunan firmanın kendi meseleleri sebebiyle tek taraflı ertelemesinden dolayı yapılamayacaktır. Firmanın, Derneğimizin bilgisi ve onayı haricinde almış olduğu bu yanlış karar, sektörümüz ve ülke ekonomimiz açısından önemli bir mağduriyet oluşturmuştur. Bilhassa ihracattaki gücümüze zarar veren bu mağduriyet ile ilgili dernek yönetimimiz her türlü hukukî süreci başlatacaktır” diye konuştu.

TETSİAD'ın sektör temsilcilerinin etkin katılımı ile Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı için hazırlıklara yoğun şekilde başladığını da kaydeden Bayram, “Ev tekstili sektörü açısından büyük önem arz eden buluşmamız HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı, 17-21 Mayıs 2022 tarihlerinde TETSİAD ve Küresel Fuar Acentesi Şirketi (KFA Fuarcılık) organizasyonu ile İstanbul Fuar Merkezi'nde, ulusal ve uluslararası alım heyetlerinin yoğun ve güçlü katılımı ile düzenlenecektir. TETSİAD Yönetimi olarak Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı'mızın, sektörün ihtiyaçlarına tam karşılık verecek nitelikte düzenlenmesi için kolları sıvadık. Sektörümüzün, üyelerimizin gücünü göstermek için çok prestijli bir organizasyona imza atacağız. İş dünyamızın iştiraki ile ev tekstili sektörünün geleceğine damga vuracak fuarımızın önemli iş birliklerini beraberinde getireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.