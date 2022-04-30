Ev tekstilinde fuarlara yoğun ilgi

İtalya'nın Como kentinde eşzamanlı olarak düzenlenen Proposte Fuarı ile International Observatory Fuarı'na Türkiye toplam 26 firma ile katıldı. UTİB'in fuar esnasında düzenlediği ticaret heyeti etkinliği sayesinde, İtalya, Avrupa ve Amerika'dan gelen alıcılar, Türk firmaları ile buluştu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Ev tekstili sektörü 2021 yılında 201 ülke ve bölgeye 3.1 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Potansiyelimiz çok daha yüksek. Sektör olarak başta fuarlar olmak üzere tanıtım çalışmalarına hız vermemiz halinde kısa sürede 4-5 milyar dolara ulaşmak mümkün. Ev tekstili modası ve trendlerinin belirlendiği iki fuara ciddi hazırlık yaparak gittik. Türkiye tekstil sektörünün üretim gücü, teknolojisi, kalitesi ve tasarımlarının, dünyanın önemli alıcılarına tanıtıldı. UTİB, Türk tekstilinin dünya pazarlarındaki payını artırma çalışmalarına büyük önem vermektedir. Salgın sebebiyle verilen aradan sonra uluslararası fuarlara fiziki katılım etkinliklerine hız kazandırdık. Modanın merkezi Milano'da 26-28 Nisan 2022 tarihleri arasında eş zamanlı düzenlenen ve dünyanın en prestijli ev tekstili fuarlarından Proposte ve International Observatory fuarlarına toplam 26 firma ile katılan UTİB, düzenlediği Sektörel Ticaret Heyeti ile de yeni iş birliklerinin kapısını araladı. Ticaret Heyeti'ne Türkiye'den katılan 20 firma, önemli alıcılarla birebir görüşerek, son teknoloji ile üretilen tasarımlarını tanıttı ve yeni bağlantılara imza attı" dedi.

İtalyan ve diğer AB üyesi ülkelerin her dönem ilgi gösterdiği fuara bu kez Amerika, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan da ziyaretçilerin yoğun ilgisinin dikkat çektiğini belirten Başkan Engin, “Proposte ve International Observatory Fuarları, ziyaretçilerin Türk tekstil sektöründeki yenilik ve gelişmeleri heyecanla takip ettikleri önemli etkinlikler arasında. Bu fuarların uzun bir aradan sonra fiziki olarak düzenlenmesi de ilgiyi artırdı. Dünyanın en büyük alıcılarını bir araya getiren fuarlar, bizim açımızdan çok olumlu geçti. Gerek fuara katılan gerekse Ticaret Heyetimizde yer alan firmalarımız oldukça memnunlar. Başta İtalya olmak üzere Avrupa ve Amerika'dan çok önemli alıcılar yaptıkları birebir görüşmelerle, yeni ticari bağlantılar ve yeni pazarlara girme fırsatı yakaladılar. İki fuarın, sektörün ihracat potansiyelini önemli ölçüde artıracağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, Dünya tekstil pazarının üretim ve ihracatta sayılı ülkelerinden birisi olduğunu hatırlatan UTİB Başkanı Engin, “Türkiye tekstil sektörü, korona virüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen elde ettiği ihracat başarıları ile gücünü bir kez daha gösterdi. Tekstil'in en temel alt gruplarından birisi olan ev tekstilinde ise dünyanın beş büyük üretici ve ihracatçısı arasında yer alan sektörümüz zorlu süreci başarıyla geride bırakırken ülke ekonomisine de önemli katkılar sağladı” diye konuştu.

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türkiye'nin ev tekstili sektöründe önemli bir potansiyeli olduğuna dikkat çekerek, “Türk tekstilinin en önemli alt sektörlerinden olan ev tekstili, 2021 yılında 201 ülke ve bölgeye bir önceki yıla oranla yüzde 25,5'lik bir artışla 3 milyar 125 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirmeyi başardı. UTİB üyeleri ise yine aynı dönemde 157 ülkeye, bir önceki yıla oranla yüzde 27'lik bir artışla 640 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiler. Birçok alışkanlıkları değiştiren Pandemi, insanların evlerine bakış açısını da değiştirdi. Pandemi tamamen ortadan kalksa bile insanlar evlerini eskisi gibi görmeyecekler ve yenilik ihtiyacı doğacak. Bu da ev tekstili sektörümüzün ihracat potansiyelini artıracak. Sektör olarak başta fuarlar olmak üzere tanıtım çalışmalarına hız vermemiz halinde kısa sürede 4-5 milyar dolara ulaşmak mümkün. Bu sebeple Proposte ve Observatory Fuarları sektör için önemli iki organizasyon, Bu fuarların hemen ardından 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Hometex Fuarı'nda dünya markalarını ağırlayacağız. UTİB olarak her yıl olduğu gibi birbirinden farklı organizasyonlar ile sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.