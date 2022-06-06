Evcil hayvanların güvencesi: 'Patim Güvende Sigortası'

Koçaslanlar Sigorta'nın Genel Müdürü Sema Kulavuz, Patim Güvende Sigortası'nın önemi, teminatları ve evcil hayvanlara sağladığı faydalardan bahsetti.

Sigortacılık alanında tüm hizmetleri veren Koçaslanlar Sigorta, kaza branşı başta olmak üzere, yangın poliçeleri, kefalet sigortaları, sorumluluk poliçeleri, mühendislik sigortaları, nakliyat sigortaları, bireysel emeklilik, sağlık ve tarım sigortaları ile kişi veya kurumların hayat kalitelerini, onlardan gelen talepler dikkate alınarak yükseklere taşımak ve sürekliliğini sağlayacak ürün ve hizmetler sunmaktadır. Sema Kulavuz, “Türkiye'de evcil hayvan sahiplerinin veteriner masraflarını karşılayan sigorta ürünleri, yurtdışı örneklere kıyasla gelişime oldukça açık bir noktadadır. Evcil hayvan sahibi müşterilerimizin bu ihtiyacından hareketle Patim Güvende Sigortası'nı her bütçeye uygun olacak şekilde sunarken, onların ve patili dostlarımızın yanında oluyoruz. Patim Güvende Sigortası ile kedi ya da köpeğinizin acil tedavilerinin yanı sıra muayene, tahlil tetkik ve belirli hastalıklara yönelik tedavilerini de poliçe koşulları dahilinde karşılıyor. Onların mutluluklarını güvence altına alıyoruz. 6 aylıktan büyük, 10 yaşından küçük kedi ve köpeklerin acil tedaviler için veteriner masraflarını karşılıyor, isteğe bağlı olarak eklenebilen ‘Pati Plus Teminatı' ile anlaşmalı veterinerlerde yılda bir defa muayene, göz ve kulak temizliği ve tırnak kesimi uygulamalarını ücretsiz olarak sunarken, mikroçip takılması hizmeti ve köpek eğitim hizmetlerinde yüzde 10-20 oranında indirim hizmetlerinden faydalanılabiliyor. Aynı zamanda acil durum dışındaki veteriner masrafları ve belirli hastalıklara yönelik tedavi giderleri için de minik dostlarımızı güvence altına alıyoruz” dedi.