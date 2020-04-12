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Evde alkol aldıkları arkadaşlarını bıçaklayıp kaçtılar

Bursa’da evde alkol aldığı iddia edilen arkadaşlar arasında kavga çıkınca 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Bursa'da evde alkol aldığı iddia edilen arkadaşlar arasında kavga çıkınca 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.


Olay, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abbas Ç. (43) Şimşek Sokak üzerinde bulunan evinde 2 arkadaşıyla oturdu. Bir süre sonra alkol aldıkları iddia edilen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesiyle, 2 kişi Abbas Ç.'yi karnından bıçaklayıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Kanlar içerisinde sokağa çıkan Abbas Ç. sokağa çıkarak bağırıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahalede bulunurken, Abbas Ç. tedaviyi kabul etmeyerek ekiplere zor anlar yaşattı. Bir süre sonra ikna edilen Abbas Ç. ambulansa alınarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abbas Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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