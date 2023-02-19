Evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Bursa'da bir binanın 2. katında çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde Selamet Mahallesi Yeşil Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. İddiaya göre, doğalgazdan sızdığı tahmin edilen gazın parlamasıyla çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 kişi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken evde hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.