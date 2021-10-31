Evde değilken enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacak öneriler

Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de 5 milyon kişiye hizmet verenLimak Enerji Uludağ Elektrik, 31 EkimDünya Tasarruf Günü kapsamında enerji kullanımına yönelik tasarruf ve verimlilik önerilerinde bulundu.

Normalleşmenin başlaması ile birlikte ofis ve okullara dönüş artarken evlerde geçirilen süreler de kısalmaya başladı. Ancak evlerde geçirilen süreler azalsa da evlerdeki elektrikli cihazlarınenerji tüketimi devam ediyor. İşte,tüketiciler evde olmasalar bile küçükönlemlerleelektrik faturalarında tasarruf sağlamalarına yardımcı olacak tüyolar:

En çok kullanılan cihazlardan biri olan buzdolapları 7 gün 24 saat çalışıyor. Siz evden çıktığınızda bile enerji harcamaya devam ediyor. Bu nedenle ilk olarak tüketiciler A(+++) enerji sınıfı buzdolabı kullanarak yüzde 50'ye kadar daha az bir enerji tüketimi gerçekleştirebilirler. Bunun yanı sıra duvar ile buzdolabı arasında 10 cm mesafe bırakılması, buzdolabının daha verimli çalışmasını, buzdolabı kapağının sürekli açılmaması enerjinin tasarruflu kullanılmasını sağlar. Aynı zamanda yemek kaplarının sıcak olarak dolaba konulmaması ve ideal sıcaklık değerinin +4, derin dondurucuda -18 derecelerindesabit tutulmasıda tasarruf sağlatıyor. Buzdolaplarının güneş alacak yerlerden, fırın radyatör gibi ısı kaynaklarından uzak mesafelerde konumlandırılması gerekiyor. Isı kaynaklarına yakın mesafelerde konumlandırılan buzdolaplarının enerji tüketimi yüzde 25'e kadar artış gösterebiliyor.

Tüketiciler, televizyon, bilgisayar gibi elektrikli aletlerin uykukonumunda normal tüketimin yüzde 10 ile yüzde 20'si oranında enerji harcamaya devam etmesi sebebiyle bu cihazları uyku konumunda bırakmayıp güç tuşundan kapatarak, tasarruf edebilirler. Alternatif bir yöntem olarak sürekli fişte takılı kalan bu cihazların fişleri, anahtarlı prizlere bağlanılabilir, evden çıkarken prizlerin tuşları kapatılabilir. Bu da cihazların fişte kaldığı sürece enerji kaybı yaşanmamasına ve elektrik kesintisi gibi durumlarda cihazların herhangi bir hasar yaşamamasını sağlar.

Yıkama süreçleri bittikten sonra kendiliğinden kapanan bir makineye sahip değilseniz, dışarı çıkarken makinelerinizi açık bırakmamanız gerekiyor. Çünkü makineniz bu aşamada da elektrik harcamaya devam ediyor. Dolayısıyla bu durum da enerji tüketimlerinizi artırıyor.

Evde hatalı yerleştirilen mobilyalar odaların ısısının artmasına engel olarak, daha fazla enerji tüketimine neden oluyor. Bu nedenle mobilyalarınızı mümkün olduğunca radyatörlerin önünü kapatmayacak şekilde konumlandırmanız gerekiyor.Evde değilken aydınlatmalarınızı kapatarak da enerji tasarrufu gerçekleştirebilirsiniz. Aydınlatmada LED lamba akkor lambaya göre yüzde 90'a kadar verimlilik sağladığı için tercihler LED lamba yönünde yapılmalı.

Soğuk havalarda ısınma amaçlı elektrikli cihazların tercih edilmesi elektrik sarfiyatını artırarak, faturaların yükselmesinde büyük rol oynuyor. Limak Enerji Uludağ Elektrik'in hazırladığı tüketim istatistiklerine göre; en fazla tüketim yapan cihazlardan biri elektrikli ısıtıcılar. 2000 Watt'lık bir elektrikli ısıtıcı haftanın her günü günlük üç saat çalışma süresi ile bir aylık faturada 154 TL kadar ek bir maliyet oluştururken, 150 Watt'lık kombiler ise haftanın her günü 3-5 saat çalıştırıldığında ise bir aylık faturada ortalama 15 TL artışa neden oluyorlar. Tüketiciler, kombi gibi daha az tüketimli ısınma türlerine yönelerek tasarruf edilebiliyorlar. Aynı zamanda kombilerin ortalama bir ısı seviyesinde sabit tutulması ve düzenli bakım yaptırmak da tasarruf sağlatıyor. Burada unutulmaması gereken noktalardan birisi de kombilerin yalnızca doğal gaz değil, elektrik de kullandığı. Kullanıcılar, tüketimlerini düşürmek için oda termostatlarını da tercih edebilirler. Bu cihazlar, oda ısısını belirlenen derecede sabitlediği için ortam sıcaklığı bu derecenin altına düştüğünde kombi çalışmaya başlıyor. Bu durum da daha fazla elektrik ve doğal gaz sarfiyatı yapılmasının önüne geçiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün oturma odası için koyduğu standart sıcaklık 21,diğer odalar için ise 18 derecelerde. Cihazlar, bu sıcaklıkta sabitlenirse tüketiciler tasarruf edecektir.

Limak Enerji Uludağ Elektrik'in Enerji Danışmanım projesi ile de enerjinizi tasarruflu kullanmanın yollarını öğrenebilirsiniz. Tüketiciler, Limak Enerji Uludağ Elektrik'in hayata geçirdiği 'Enerji Danışmanım' projesi ile ev ve iş yerlerinde tasarruf ve verimlilik konusunda bilgi alabiliyorlar. Vatandaşlar, 'www.limakuludag.com.tr 'adresi üzerinden Enerji Danışmanım sayfasına ulaşarak, evlerinde kullandıkları cihazları adet, cihaz gücü, haftalık kullanım süresi ve sayısını kendi kullanım alışkanlıklarına göre belirlediklerinde, oluşacak enerji tüketimini 'kWh' cinsinden hesaplayabiliyor ve faturalarına etki edecek tutarı görebiliyorlar. Buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların, televizyon gibi elektronik eşyaların enerji tasarrufunun nasıl yapılacağı gibi konular hakkında detaylı bilgiye de ulaşabiliyorlar.