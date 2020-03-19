Evde kal, tiyatrosuz kalma

Korona virüs salgınına karşı mücadele için mümkün olduğunca herkesin evinde kalması yönünde çağrıda bulunulurken, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu da vatandaşların evlerinde vakit geçirmesi için oyunlarını dijital ortama taşıdı. Bütün faaliyetlerini mart sonuna kadar iptal eden Kent Tiyatrosu, vatandaşları yine de tiyatrodan uzak bırakmadı. Evdeyken tiyatrodan uzak kalmak istemeyenler, www.niluferkentiyatrosu.com linkinden web sitesini ziyaret ederek yayınlanan oyunların tadını çıkarabilir. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu web sitesinde her gün bir yetişkin bir de çocuk oyunu yayınlanacak.

www.niluferkentiyatrosu.com adresinden sanatseverlerin izleyebileceği yetişkin oyunları şöyle: Kanlı Düğün, Romeo&Juliet, İki Efendinin Uşağı, III. Reich'in Korku ve Sefâleti, Cambazın Cenazesi, Titatnik Orkestrası ve Şark Dişçisi.

Ayrıca çocuklar da yine aynı adresten, Bahçe, Grimm Kardeşler, Yeni Dünya Bir Uzay Macerası ve Nota Çalan Rüzgâr isimli oyunlardan her birini farklı günlerde izleyebilecek.