Evde kalan çocuklar için sağlıklı mobilya tavsiyesi

Evdeki vakitlerinin çoğunu kendi odalarında geçiren çocuklar ve gençler için sağlıklı mobilyalar büyük taşıyor.

Bursa'da yaklaşık çeyrek asırdır mobilya üreticiliği yapan Moremo Mobilya firması, zamanının büyük bölümünü evinde geçiren genç nüfus konusunda ailelere tavsiyelerde bulundu. Çocuk ve genç odası mobilyalarında sağlıklı ve hijyenik ürünlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Yusuf Katana; “İçinde bulunduğumuz süreçte hepimiz corona virüsü konusundaki gelişmeleri takip edip kendimizce önlem almaya çalışıyoruz. Salgın konusunda aile, şehir, ülke ve dünya çapında mücadele vermek gerekiyor. Özellikle anne ve babaysanız geleceğimizin teminatı, en değerli varlığımız çocuklarımızın sağlıkları daha fazla ön plana çıkıyor” diye konuştu.

Çocukların ilk doğdukları andan itibaren zamanlarının çoğunu kendileri için özenle hazırlanmış, bir numaralı sosyal alanları olan odalarında geçirdiklerine işaret eden Yusuf Katana; “Bilinçsiz üreticiler tarafından sağlık ve güvenlik dikkate alınmadan üretilen ve anne babalar tarafından bilinçsiz olarak satın alınan mobilyalar çocuğunuzun sağlığını olumsuz etkilemektedir. Çocuklarınız için mobilya alırken öncelikle dikkat etmeniz gereken sağlık, kalite ve güvenliktir. Bebek mobilyalarında kullanılan malzemeler çocuk sağlığına uygun hammaddelerden üretilmiş olmalıdır. Uzun yıllar kullanabileceğiniz çocuklarınız la birlikte büyüyen kaliteli ve sağlıklı mobilya tercihi için önceliğiniz MDF ve lake boyalı mobilyalar olmalıdır. Burada önemli olan bu mobilyaların çocuklar için uygun belgelere sahip olan hammaddelerden üretilmiş olmasıdır” dedi.

Çocuk mobilyalarında E1 sertifikalı MDF kullanılması gerektiğini açıklayan Katana, anne babaların çocuklarına mobilya alırken mutlaka E1 belgesini mutlaka sormaları gerektiğini belirtti. Üretilen ürünlerde kullanılan malzemelerin E1 standartları içinde olup olmadığının ve ilgili kuruluşlardan belgesinin bulunup bulunmadığının sorgulanması gerektiğini aktaran Yusuf Katana; “Lam malzemelerde kullanılan tutkal ve kimyasal maddeler formaldehit adlı kansorajen bir madde içermektedir. Bu maddenin bilinçsizce ve standart değerlerin üzerinde kullanılması çocuk sağlığını ciddi oranda tehdit eder ve kansere neden olabilir. Vücuttaki pek çok doku ve organ üzerinde zararlı ve toksik etkiye sahiptir. Formaldehit değerlerinin belirli sınırları vardır. Standartlar bu değerin üzerine geçmemesini ister. E1 dediğimiz budur. Eğer bu değerin üstüne çıkarsa bu E2 dir” şeklinde konuştu.

Her anne babanın bebeklerini kucaklarına aldıkları ilk andan itibaren onun yetiştirilmesi ile ilgili her türlü kararı doğru şekilde vermesi gerektiğini vurgulayan Katana, sağlık ve güvenlik söz konusu olduğunda ise daha sonrasında telafisi olamayacak sonuçların ortaya çıkmaması adına doğru kararlar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.