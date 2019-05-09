Evde mahsur kalan yaşlı kadına merdivenli kurtarma

Bursa'da koltuktan düşerek yalnız yaşadığı evinde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri pencereden girip kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesi Şehabettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri Korutürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 2. katında yalnız yaşayan 79 yaşındaki Necla Sezer, koltukta otururken dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. Tek başına ayağa kalkamayan yaşlı kadın evin içinde bağırmaya başladı. Yaşlı kadının feryadını duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler evin kapısını açamayınca itfaiyeden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sepet yardımıyla çıktıkları dairenin penceresinden içeriye girip yaşlı kadını kurtardı. Daire kapısının açılmasının ardından yaşlı kadına ulaşabilen sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sezer'i Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.