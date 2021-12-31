Evde sağlık hizmetleri 47 bin hastaya ulaştı

Bursa'da faal olarak 11 bin 808 hastanın evde sağlık hizmeti aldığını belirten İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, 2010 yılından bu yana 46 bin 876 hastaya ulaşıldığını dile getirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki yıldır evde bakım hizmeti alan 90 yaşındaki Kahle Çelik'i ziyaret eden Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, il genelinde yürütülen evde sağlık hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu. evde sağlık hizmetlerinin kurulduğu 2010 yılından bu yana 46 bin 876 hastaya hizmet verdiğine dikkat çeken Fevzi Yavuzyılmaz, “Halen 11 bin 808 hastaya da aktif olarak nitelikli hizmet verilmektedir. Personelimiz tarafından 2021 yılı kasım ayı sonu itibariyle 17 bin 447 takipli hastaya 36 bin 636 ziyaret gerçekleştirilmiştir. İlimizde evde sağlık hizmetleri, 18 hastane, 2 ağız diş sağlığı merkezi, 2 ağız diş sağlığı hastanesi, 3 entegre hastane de toplam 138 personel 25 ekip ve araç yürütülmektedir. İl genelinde Sağlık Bakanlığımız tarafından uygulanan hasta memnuniyet anket oranımız da yüzde 92'nin üzerindedir” şeklinde konuştu.

Bu hizmetten yatağa tam bağımlı ve ev bağımlılığı olan hastaların yararlanabildiği bilgisini veren Yavuzyılmaz, “Başvuru; hasta, hasta yakını, diğer kişi veya kurumlar tarafından 444 38 33 numaralı telefon hattı aranarak, aile hekimliği birimleri aracılığıyla ya da başvuru formu doldurularak yapılabilir. Koordinasyon merkezi ve bağlı birimler, mesai saatleri içerisinde randevu sistemine göre çalışmaktadır. Merkezimiz, evde sağlık hizmetinin hangi seviyede verileceğini belirleyerek, buna göre yönlendirmesini yapmaktadır. Hizmetlerin kaliteli yürütülmesinde Büyükşehir Belediyemiz de ciddi katkılar sağlamaktadır” diye konuştu.

Acil durumların evde sağlık hizmetleri kapsamında olmadığının altını çizen Yavuzyılmaz, “Evde sağlık hizmetleri; hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesini kapsar. Ayrıca hastaya evde kullanması gereken tıbbî cihaz ve ekipmanlar konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini, gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna veya sağlık kuruluşundan evine naklini ve ihtiyacı olan hastalara ise ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmesini kapsar” ifadelerini kullandı.