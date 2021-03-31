Evde sağlık hizmetleri pandemi sürecinde de sürüyor

Bursa'da evde sağlık hizmetlerinden 2020 yılında 21 bin 518 hasta faydalandı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, pandemi döneminde evde sağlık hizmetlerine aksatılmadan devam edildiğini ifade ederek, “Bursa'da 2010 yılında kurulan evde sağlık hizmetleri birimi şu an 21'i hastane, 4'ü diş olmak üzere toplam 25 birim ve 113 personeli ile hizmet vermektedir. Evde sağlık hizmetlerinin daha da önem kazandığı pandemi sürecinde birçok vatandaşımız bu hizmetten yararlandı” diye konuştu.

Pandemi ile birlikte evde sağlık hizmetleri kapsamının da genişletildiğinin altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, “Salgının ardından 65 yaş üstü kişiler, 65 yaş altı olup müzmin (kronik) hastalığı olan ve bağışıklık sistemi düşük olan hastalar başta olmak üzere genişletildi. Evde sağlık hizmetleri kurulduğundan bu yana 41 bin 256 hastaya ulaştı. Sadece geçen yıl evde sağlık hizmeti alan 21 bin 518 kayıtlı hastamıza ise toplam 41 bin 311 kez ziyaret gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra ise pandemiye istinaden yayınlanan genelge doğrultusunda 6 bin 844 hasta vatandaş evde sağlık hizmetlerinden yararlandı” diye konuştu.