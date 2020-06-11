İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde sera kurdu polise yakalandı

Bursa’da uyuşturucu yetiştirmek için evin çatısına kurulan seraya yapılan baskında 30 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu yetiştirmek için evin çatısına kurulan seraya yapılan baskında 30 kök Hint keneviri ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.E.'nin uyuşturucu madde üretip, ticaretini yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde A.E.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda A.E. gözaltına alınırken, şüphelinin evinde ve üst aramasında 30 kök Hint keneviri, 50 gram kurutulmuş esrar, kenevir yetiştirmek için hazırlanmış özel düzenekler, cihazlar ve farklı türde kimyasal maddeler ele geçirildi.



Evin çatısına sera kurmuş


A.E.'nin evinin çatısını aramaya çıkan ekipler, gördükleri karşısında şaşırdı. A.E.'nin uyuşturucu üretimi yapmak için özel çadır kurduğu görüldü. Çadırda yetiştirmek istediği uyuşturucular içinde özel düzenekler kuran A.E. operasyonun ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. A.E., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.