Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Karacabey Tavşanlı Mahallesi 95 Sokak'taki bir binanın 4. katında teyzesinin baktığı 3 yaşındaki Barış Can, iddiaya göre evde bir süreliğine tek bırakıldı. Evde yalnız kalan çocuğun oturduğu çekyatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların evden çıkan dumanları fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Barış Can'ın teyzesi tarafından hemen hastaneye götürüldü. Ancak küçük çocuk kurtarılamadı.

Yasin Keskin