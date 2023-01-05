İhlas Haber Ajansı

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Evde uyuşturucu ticaretine polis darbesi

Orhangazi’de bir şahsın evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden polis baskın yaptı.

Orhangazi'de bir şahsın evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden polis baskın yaptı. Uyuşturucu ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatların ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Orhangazi'de polis ekiplerinin istihbari çalışması sonucu, 34 yaşındaki O.K. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Polis ekipleri Cumhuriyet savcısından alınan talimatla şahsın evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 43 gram metamfetamin, 2 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Şüpheli O.K. ve beraberindeki O.E. (27) Savcı talimatı ile gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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