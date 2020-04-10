Evden çıkamayan Arda'ya sürpriz doğum günü

Ekipler, bu kez babası ve annesi kronik rahatsızlığı sebebiyle uzun süredir dışarı çıkamayan 8 yaşındaki Arda'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Sağlık çalışanlarının ardından bu kritik sürecin gizli kahramanlarının başında zabıta, ilaçlama ve sosyal destek ekipleri geliyor. Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri, özellikle, toplum sağlığını tehdit eden kaçak imalathaneler, etiketlerle oynayarak vatandaşın cebine göz diken fırsatçılar, pazarlarda maske ve dezenfekte dağıtımı ile denetimi, sokağa çıkma yasağı olan yaşlılar yardım edilmesi ve daha bir çok çalışma imza atıyor. 1 milyon nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden Osmangazi İlçesi'nde korona virüs salgınına karşı her türlü tedbiri alan Osmangazi Belediyesi, bu kritik dönemde sosyal hayatı kısıtlanan vatandaşların yanında oluyor. Geçit Mahallesi'nde yaşayan Sözen Ailesi, 8 yaşına giren çocukları Arda için akşam saatlerinde doğum günü partisi düzenlemek istedi. Kronik hastalığı bulunan baba Mesut Sözen ve eşi, evden dışarı çıkamadığı için zabıtadan yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir pastaneden doğum günü pastası alarak Arda'nın evine gitti.

Kapı zili çaldığında karşısında zabıtaları ve doğum günü pastasını gören Arda büyük bir şaşkınlık yaşadı. Zabıta ekiplerinin ellerindeki pastayı üfleyen Arda ile ailesi, bu sürprizi hazırlayan ekiplere teşekkür etti.