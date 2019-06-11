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Evden firar eden papağanı itfaiye de yakalayamadı

Bursa’nın İznik ilçesinde evden kaçan ’Ciguli’ isimli papağan için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde evden kaçan 'Ciguli' isimli papağan için itfaiye ekipleri seferber oldu. Evden kaçıp başka bir evin balkonuna konan papağan, ekiplerin uzun çabalarına rağmen yakalanamadı.


Beyler Mahallesi Topkapı mevkiinde Uslu Er'in beslediği sultan cinsi 'Ciguli' isimli papağan bir anlık dikkatsizlik neticesinde evden kaçtı. Aynı sokakta başka bir evin balkonuna giren yaramaz Ciguli için sahibi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Sokağa gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla balkona çıktı. Ancak papağan oradan da kaçtı. Ağaçlık alana giderek bir dala kondu. İtfaiye papağanı yakalayamayacağını anlayınca oradan ayrıldı. Papağanın sahibi Uslu Er, ağaca konan papağanın kafese dönmesini bekliyor.

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