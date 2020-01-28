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Evi satılığa çıkaran annesine kızdı, evi yaktı

Bursa’da annesinin evi satmasına kızdı, kendi oturduğu ateşe vererek kaçtı.

Bursa'da annesinin evi satmasına kızdı, kendi oturduğu ateşe vererek kaçtı. Evin yandığını gören mahalleli gözyaşlarını tutamadı.


Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. Fener sokak üzerinde bulunan müstakil evde yaşayan S.P., oturduğu evin annesi tarafından satılacağını öğrenince çılgına döndü. Bunun üzerine öğle saatlerinde ikametten çıkarken evi ateşe vererek uzaklaştı. Dumanların çıktığı evi gören mahalleli durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bitişik nizamda bulunan ve yangının sıçrama ihtimali bulunun mahalleli yangını korku dolu gözlerle izledi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

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