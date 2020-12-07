İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evin temelinde çıkan tarih merak konusu oldu

Bursa’nın İznik ilçesinde bir vatandaş, temel kazarken karşısına çıkan tarihi eseri görünce şok oldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir vatandaş, temel kazarken karşısına çıkan tarihi eseri görünce şok oldu. Görevlilerin üzerini örttüğü yapı, çevredekiler tarafından merak konusu oldu.


İznik ilçesinde bir evin temelinde tarihi esere rastlandı. Oda mezarı olduğu iddia edilen eserin güvenlik görevliler ve arkeologlar tarafından üzeri örtüldü. İznik Müze Müdürlüğü ekipleri, eserin hangi döneme ait olduğu ve içinden ne çıkacağını araştırıyor. İlçenin gündemi haline gelen tarihi eseri etrafta toplanan vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.