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Evinde kalp krizi geçiren doktor Bursa'da toprağa verildi

Bolu’da evinde kalp krizi geçiren ve ölü bulunan 36 yaşındaki doktor, Bursa’da toprağa verildi.

Bolu'da evinde kalp krizi geçiren ve ölü bulunan 36 yaşındaki doktor, Bursa'da toprağa verildi.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Bölümü'nde pediatri asistanı olarak görev yapan 36 yaşındaki Dr. Ayşe Ceren Akay, evinin tuvaletinde ölü bulundu. Yalnız yaşayan Akay'dan haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, çilingir vasıtasıyla kapıyı açtıklarında Akay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği tespit edilen Akay'ın cenazesi Bursa'ya getirildi. Cenazede doktorun arkadaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Üftade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akay, Pınarbaşı Kabristanı'na defnedildi.

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