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Evinde ölü olarak bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.


Yeniceköy Mahallesinde ikamet eden İsmail İtegün (75) isimli şahıstan haber alamayan komşuları merak ederek evine geldiler. Kapıyı çalan komşuları cevap alamayınca durumu jandarma ve 112 sağlık görevlilerine haber verdi. Gelen ekipler içeriye girdiklerinde şahsın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördüler. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede İsmail İteg'ün hayatını kaybettiğini belirlediler. Durumu şüpheli gören savcılık hayatını kaybeden şahsın kesin ölüm sebebini belirlemek için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Öte yandan ölen şahsın akciğer kanseri olduğu öğrenildi.

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