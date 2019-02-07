İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evinde sakladığı tarihi eserleri jandarma buldu

Bursa’da jandarma ekipleri yaptığı operasyonda Pers dönemine ait figürler ele geçirirken 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da jandarma ekipleri yaptığı operasyonda Pers dönemine ait figürler ele geçirirken 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa ve İnegöl Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat ekipleri S.U.'yu takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu S.U.'nun İnegöl'e bağlı kırsal Özlüce Mahallesi'nde Pers dönemine ait figür ve ekipmanlar sakladığını tespit etti. İkamete yapılan operasyonda figür ve çeşitli tarihi parçalar ele geçirildi. S.U. ekipler tarafından gözaltına alınırken, tarihi eserlere el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.