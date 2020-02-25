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Evine gelen arkadaşını pompalı tüfekle göğsünden vurdu

Bursa’da bir şahıs, evine gelerek tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle göğsünden vurdu.

Bursa'da bir şahıs, evine gelerek tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle göğsünden vurdu.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.T. (24), arkadaşı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.K. (37) ile konuşmak için 2. Bakır Sokakta bulunan evine gitti. Evin içerisinde bir süre konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşünce, T.K, evinde bulunan pompalı tüfeği alarak H.A.T.'ye ateş etti. H.A.T. kanlar içerisinde yerde kalırken, gürültüyü duyan mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından H.A.T.'yı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, T.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. T.K. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülürken, hastanede tedavi altına alınan H.A.T.'nin yoğun bakımdaki tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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