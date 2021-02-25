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Evini yaktı, söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine bıçakla direndi

Bursa’da evini ateşe veren engelli şahıs, yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine ekmek bıçağıyla direndi.

Bursa'da evini ateşe veren engelli şahıs, yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine ekmek bıçağıyla direndi. Polisler tarafından oyalanarak elindeki bıçağı alınan ve engelli aracı itfaiye aracının önünden çekilen şahıs gözaltına alındı.


Olay, Yıldırım'a bağlı Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, borç nedeniyle bunalıma giren beden engelli 38 yaşındaki Nihat Ö., sinir krizi geçirip evini ateşe verdi. Sokağa çıkan Nihat Ö., eline aldığı ekmek bıçağı ile mahalle sakinlerine tepki göstermeye başladı. Vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için sokağa girmek istedi ancak bu sırada tekerlekli sandalyesi ile itfaiye aracının önüne geçen Nihat Ö., elindeki ekmek bıçağı ile itfaiye ekiplerine geçit vermedi. İtfaiye ekiplerinin ikna çabalarına kulak asmayan Nihat Ö., "Benim zaten hayatım bitmiş, ev yansa ne olur'' dedi.


Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, Nihat Ö.'yü oyalamaya çalıştı. Diğer ekipler ise Nihat Ö.'nün engelli aracını iterek, itfaiyenin önünü açtı. Sokağa giren ekipler yangına müdahale etti. Ev kullanılamaz hâle gelirken Nihat Ö. gözaltına alındı. Yaşanan korku dolu anlar kameralar tarafından görüntülendi.

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