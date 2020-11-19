İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evinin penceresinden düşen kadın yaşamını yitirdi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde dördüncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dördüncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.



Olay, akşam saatlerinde Orhangazi'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kızının evde olduğu bir esnada dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Süheyla Ata (50) ağır yaralandı. Kızı tarafından fark edilen Ata için olay yerine ambulans çağrıldı. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süheyla Ata burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı haber alan Süheyla Ata'nın eşi Ramiz Ata ve 2 çocuğu hastanede gözyaşlarına boğuldu. Polis talihsiz kadının pencereden nasıl düştüğüne ilişkin inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.