Evlenmek hiç bu kadar kolay olmadı

Evlilik hazırlığında olan gençlerin en önemli problemlerinden birini de düğün salonu seçimi oluştururken, Bursa'daki 400'e yakın düğün salonunu tek bir platformda toplayan www.bursapanorama.com web sitesi, genç çiftlere oturdukları yerden salon seçme imkanı sunuyor.

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte düğün salonundan, kuaföre, kıyafet tasarımından fotoğrafçılara kadar bir çok sektörde sezon hazırlıkları başlarken, düğün yapmaya hazırlanan çiftlerde de yoğun bir telaş başladı. Düğün hazırlığında olan çiftlerin en fazla zamanını alan konulardan biri de düğün salonu seçimi. Uygun lokasyon, kapasite, sunulan hizmetler gibi geniş bir alanı kapsayan salon seçimi için, çiftler mekan mekan gezip, seçim yapmak zorunda kalırken, bu iş bazen günler bazen de haftalar alıyor.

Mekanlar tek çatı altında

İnternet dünyasının sınırları kaldırıldığı günümüzde, Bursa'daki 400'e yakın düğün salonu da tek çatı altında toplandı. Bursapanorama.com web sitesi Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya ve Gürsu ilçelerindeki en gözde düğün salonlarını bir araya getirdi. Sitemiz, Bursa'da hizmet veren düğün mekanlarını arama, fiyatlandırma ve karşılaştırma imkânı sunan en geniş çevrimiçi site olan www.bursapanorama.com, aynı zamanda panoramik görsellerle mekanın tüm ayrıntılarını da görme imkanı sunuyor. Mekanın kolayca bulunmasını sağlayan lokasyon bilgileri ve aracısız olarak mekanla doğrudan temasa geçmek için gerekli iletişim bilgelerinin de bulunduğu site sayesinde artık genç çiftler sokak sokak gezmeden çay ve kahvelerini yudumlarken, oturdukları yerden hayallerini süsleyen düğün için mekan seçebilecek.

Yüzlerce mekan tek adreste

Düğün salonlarının yanı sıra ailenizle birlikte gönül rahatlığıyla girebileceğini restoranlar ve kahvaltı mekanları da www.bursapanorama.com sitesinde tek çatı altında toplandı. Toplamda 470 mekan panoramik fotoğraflar, menü ve fiyat ve lokasyonu ile sitede kullanıcıları bekliyor. Misi, Gölyazı, Cumalıkızık, Mudanya, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer başta olmak üzere tarihi bölgelerde 25 TL ile 50 TL arasındaki fiyatlarla ulaşabileceğiniz serpme kahvaltı, açık büfe ve köy kahvaltısı gibi 40'a yakın çeşit kahvaltı menüsüne görüp, istediğiniz tercihi site üzerinde yapabilirsiniz.