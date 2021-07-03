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Evler göle döndü

Bursa’da sabah saatlerin etkili olan yağmur yağışı, hayatı olumuz etkiledi.

Bursa'da sabah saatlerin etkili olan yağmur yağışı, hayatı olumuz etkiledi. Mustafakemalpaşa ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle evler göle döndü.


Bursa'da sabahın ilk saatlerinden itibaren yağan yağmur, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili oldu. Zeminin altında kalan veya bir olan Mustafakemalpaşa ilçesindeki evlere su bastı. Yağmur sularının girdiği evlerde halılar suyun üzerinde yüzdü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla dolan suları tahliye ederken, tarlalardan taşan yağmur suları, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Belediye ekipleri de gelen ihbarlar çerçevesinde suları tahliye etti.

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