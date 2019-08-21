Evleri başlarına çökecek

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tapulu evlerini onaramayan yaşlı çift çaresiz durumda.

Şükrüçavuş Mahallesi Sağır Kamil Sokağı'nda 36 yıldır ikamet eden yaşlı ve hasta çift, çatısı çökmekte olan evde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yaşlı çiftin oğlu Ekrem Şaş, 6 aydır evi aslına uygun olarak onarmak için tadilat ruhsatı almaya uğraştıklarını, fakat bütün çabalarının sonuçsuz kaldığını söyledi. Şaş, içinde anne ve babasının oturduğu tapulu evlerini SİT alanı içinde kaldığı için onaramadıklarından dert yandı.

Ekrem Şaş, yaşlı anne ve babasının kışı bu evde geçirmelerinin mümkün olmadığını, çökmeye başlayan çatının son yağan aşırı yağışla birlikte iyice yerinden oynadığını anlattı. Şaş, "Hiç bir şekilde ruhsat vermiyorlar. Sit alanı diye geçiyormuş, yanda bir konak var. Konağın yüzünden buralara bir türlü tadilat ruhsatı vermiyorlar. Fakat bitişik nizam olan yandaki evler 3 kat olarak yapılmış, bize yaptırmıyorlar. Annemin, babamın başına yıkılıyor ev. Bitişik nizam 3 katlı yeni evleri gösterdiğimizde, ‘Onlar zamanında yaptı' diyorlar. Onlar yaptıysa ben niye yapamıyorum? Kaldı ki aslına uygun bir tadilat talebimiz var. Tek istediğim buna bir çare bulunması" dedi.