EVSAD'dan Başkan Kurtulan'a ziyaret

Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD) Bursa Şubesi tarafından Belediye Başkanı Sadi Kurtulan'a nezâket ziyaretinde bulunuldu.

Ziyarete EVSAD Bursa Şubesi Başkanı Figen Akan, Mustafakemalpaşa Sağlık Müdürü Fehime Esra Asutay, yardımsever dernekleri üyeleri ve sağlık memurları katıldı. EVSAD'ın faaliyetlerinin masaya yatırıldığı ziyarette konuşan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, ihtiyaç sahibi hastalara evlerinde verilen sağlık hizmetinin önemine işâret etti.

Tedaviye ihtiyacı olan hasta, engelli ve yaşlıların periyodik aralıklarla şahsî bakımının yapılması için faaliyetlerini sürdüren EVSAD'a destek veren Sadi Kurtulan, "Sağlık yatırımları ülkemizde son yıllarda büyük bir gelişme gösterdi. Bu gelişme, sağlık alanında gönüllülük esaslı çalışan derneklerin varlığına da güç katıyor. İnsana dokunan her hizmet özel ve güzeldir. İnsan sağlığı gibi birinci derecede önemli olan hizmetleri bizlerde sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde destekliyoruz. EVSAD'la sağlık hizmetlerinin vatandaşımızın ayağına kadar gitmesine destek oluyoruz. Mazlumlara, hastalara ve ihtiyaç sahiplerine umut ışığı olan EVSAD'ın gönüllü üyelerine, doktorlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

EVSAD Bursa Şubesi Başkanı Figen Akan ise derneğin sağlık hizmetlerinin sosyal ayağını oluşturduğunu belirtti.

İhtiyaç sahibi hastalara hizmet, eğitim, tıbbı cihaz, gıda yardımı ve gönüllü bakıcılık gibi belirli ihtiyaçlar doğrultusunda faaliyetler yürüttüklerini aktaran Akan, "Hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın sıkıntılarıyla ilgilenirken hastalarda kullanılmak üzere gerekli cihaz, demirbaş ve eğitim materyallerinin sağlanmasına destek oluyor ayrıca evde sağlık hizmeti veren üyelerin de sosyal psikolojik sorunları ile ilgilenerek onların sosyo-ekonomik haklarının geliştirilmesi için çalışıyoruz. Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.