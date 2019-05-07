Eyüpoğlu, Başkan Erdem'e forma hediye etti

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret eden Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu, Nilüfer'de spor adına yapılan çalışmaların mükemmel olduğunu belirtti. Eyüpoğlu, Turgay Erdem'e, Türk Milli Takımı'nın formasını da hediye etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu'nu Halk Evi'nde ağırladı. Türkiye Hentbol Federasyonu As Başkanı Ali Karamık ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın'ın da katıldığı ziyarette, Federasyon Başkanı Eyüpoğlu, Erdem'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Nilüfer Belediyespor'un, Türkiye'de hentbol alanında en iyi tesislerden birine sahip olduğunu ifade eden Bilal Eyüpoğlu, "Nilüfer'de sportif alanda yapılan çalışmalar iyi değil, mükemmel" dedi.

Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılarla birlikte spor kulüplerinin de zor durumda olduğuna dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, kulüplere gelir getirici imkanlar sunulması gerektiğini söyledi. Turgay Erdem, ziyaretinden dolayı Eyüpoğlu'na teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Türkiye Hentbol Fedarasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu, Erdem'e Türk Milli Takımı'nın formasını hediye etti.