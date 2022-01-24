Eyüpspor - Bursaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında dün oynanan ancak 12. dakikada yoğun kar yağışı sebebiyle bu akşam devam etmesine karar verilen Eyüpspor - Bursaspor maçı bir kez daha ertelendi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Ligin 22. haftasında 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen Eyüpspor maçımız; elverişsiz saha koşullarının devam etmesi ve sporcu sağlığı göz önüne alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.